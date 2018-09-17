كرم كردي يرد على أزمة «تورتة» صلاح

أبدى كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم استيائه، من الأزمة التي أثيرت بسبب "تورتة" محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في معسكر المنتخب الماضي في برج العرب.

وقال كردي في تصريحات إذاعية: " البعض يريد تشويه صورة مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجاح معسكر مباراة النيجر الأخير، النجاح أزعج البعض وأرادوا تشويه صورة الجبلاية من خلال الحديث في موضوعات لا تستحق الحديث حولها من الأساس".

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "أي شخص مشهور يذهب لمطعم يتم تصويره وتعليق صورته بهذا المطعم لتوثيق الزيارة ولكن البعض يريد الترصد باتحاد الكرة".

وكان كرم كردي استخدم صورة محمد صلاح في شغله الخاص مما أدى لغضب رامي عباس وكيل اللاعب.