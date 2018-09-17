الإثنين 17 سبتمبر 2018 12:24 م القاهرة القاهرة 30.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

في رأيك من الأحق بلقب أفضل لاعب في العالم؟
النتـائـج تصويت

كرم كردي يرد على أزمة «تورتة» صلاح

عز الكلاوي
نشر فى : الإثنين 17 سبتمبر 2018 - 12:02 م | آخر تحديث : الإثنين 17 سبتمبر 2018 - 12:02 م

 أبدى كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم استيائه، من الأزمة التي أثيرت بسبب "تورتة" محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في معسكر المنتخب الماضي في برج العرب.

وقال كردي في تصريحات إذاعية: " البعض يريد تشويه صورة مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجاح معسكر مباراة النيجر الأخير، النجاح أزعج البعض وأرادوا تشويه صورة الجبلاية من خلال الحديث في موضوعات لا تستحق الحديث حولها من الأساس".

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "أي شخص مشهور يذهب لمطعم يتم تصويره وتعليق صورته بهذا المطعم لتوثيق الزيارة ولكن البعض يريد الترصد باتحاد الكرة".

وكان كرم كردي استخدم صورة محمد صلاح في شغله الخاص مما أدى لغضب رامي عباس وكيل اللاعب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك