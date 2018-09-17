قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إن السينما المصرية بدأت تشهد تحسنًا ملحوظًا على مستوى إيرادات الأفلام، خاصة مقارنة بإيرادات السينما المصرية سابقًا، متابعة: «السينما بدأت تبقى كويسة، وتجيب إيرادات عمرنا ما سمعنا عنها، كان أعظم فيلم زمان لما يعدي يجيب 20 مليون جنيه، والفيلم دلوقتي ممكن يجيب 60 مليون جنيه».



وأضافت «عبد الرازق»، خلال لقائها مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، أنها لا تعترف بوجود نجمة أولى حاليًا بمصر، في المشهد الفني، مستطردة كذلك أنها تجد صعوبة في تحديد النجمة الأغلى في مصر، نتيجة التلاعب بالأرقام، فيما يتعلق بهذا الشأن.



وأوضحت كذلك أن الفنانات في الخارج يعلنّ عن الأجر والسن الحقيقي لهن، معقبة أنها مع كشف الفنانات في مصر أجورهن، وسنّهن الحقيقي، إلى جانب بعض التفاصيل المتعلقة بحياتهن، معللة أن هذه الأمور تعتبر ملكًا للجمهور.



وتابعت: «ماتقولوا الحاجات دي يا جماعة، عشان تعرفوا الناس إنكم وصلتم للوضع ده بعض تعب، ولازم الجمهور كمان يعرف إن دخلي ده بيعود على البلد في الآخر».