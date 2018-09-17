ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الجيبوتي العلاقات الثنائية

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة، اليوم الاثنين، الرئيس الجيبوتي عمر جيلة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء، وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي، وعدد من المسؤولين، والوفد الرسمي المرافق للرئيس الجيبوتي.