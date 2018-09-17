مدرب اتحاد العاصمة: الهزيمة من المصري منطقية

أكد الفرنسي تيري فروجي المدير الفنى لفريق اتحاد العاصمة الجزائري ، أن فوز المصرى بهدف دون رد نتيجة منطقية خاصة وأن الفريق البورسعيدي كان في أفضل حالاته وسيطر على مجريات اللعب، مؤكدًا أن فريقه قادر على التعويض بالجزائر والصعود لدور نصف النهائي بالكونفدرالية.

وأضاف فروجي أن المصري يمتلك لاعبين جيدين وامتلك زمام الأمور، ومع ذلك سعينا لاحراز هدف فى الشوط الأول لارباك الحسابات، لكن المصري ضغط بشكل مكثف في طل عدم وجود فاعليه هجومية من فريقه

وقال:" أن الفريق سيعود سريعًا إلى الجزائر للدخول فى معسكر مغلق استعداد للقاء العوده، وأن الفريق أمامه وقت لعلاج السلبيات والأخطاء وفرصتنا كبيره نحو التأهل".

وأشاد فروجى باستقبال الجماهير للاعبيه علاوه على الحفاوه البالغه من مسئولي النادي والجهاز الفني، مؤكدًا أن المعامله ستكون بالمثل بالجزائر.

وكان المصري قد حقق الفوز على اتحاد العاصمة بهدف وحيد ضمن منافسات دور ربع النهائي من الكونفدرالية. ( تابع التفاصيل )