«السكة الحديد»: نهضة كبيرة بالقطارات خلال عامين

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة تعمل على خطة تطوير شاملة تتضمن البنية الأساسية والوحدات المتحركة ومحطات القطارات والعنصر البشري، موضحًا أن تطوير المنظومة بالكامل ينتهي خلال عامين وسيُحدث نهضة كبيرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن مجال البنية الأساسية يشهد تنفذ مشروع كهربة الإشارات بالخطوط وإعادة تأهيل كامل لخطين بتكلفة 17 مليار جنيه، للاستعانة بنظام أمان إلكتروني يقلل من تدخل العنصر البشري، مشيرًا إلى مساعدة المنظومة الجديدة على تقليل زمن الرحلة وزيادة القطارات على الخطوط وبالتالي انخفاض كثافة الركاب على متنها.

وأشار إلى ما وصفه بأكبر صفقة لشراء عربات القطارات خلال الأسبوع المقبل، والتي تتضمن شراء 1300 عربة متنوعة بين الدرجات الأولى والثانية والثالثة المكيفة تمثل 45% من إجمالي العربات الموجودة في السكة حاليًا، مضيفًا أن الدرجة الثالثة المكيفة التي تدخل الخدمة قريبًا لأول مرة، تختلف عن الدرجة الثانية بزيادة عدد مقاعدها وانخفاض سعرها، لخدمة جميع الأطياف.