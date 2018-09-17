رئيس كوبا: علاقتنا مع واشنطن «في تراجع» منذ وصول «ترامب» للحكم

قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، أمس الأحد، إن العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة "في تراجع" منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأضاف الزعيم الاشتراكي الذي خلف راوول كاستور في أبريل الماضي، خلال مقابلة مع قناة "تيليسور" التلفزيونية، أن: "العلاقات اليوم في تراجع، ما زلنا نحافظ على قنوات حوار، وموقفنا هو ألّا نرفض في أيّ وقت إمكانات الحوار، لكنّ ذلك يجب أن يحصل بشكل نِدّي، لا بد من احترام متبادل وعدم فرض شروط على سيادتنا"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت كوبا والولايات المتحدة استعادتا العلاقات بينهما في يوليو 2015 بعد قطيعة لأكثر من 50 عاما لكن الكونجرس الأمريكي أبقى على الحظر الاقتصادي الساري منذ عام 1962، وذلك خلافا لرغبة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما.

وتلا انتخاب دونالد ترامب فتور جديد مع إعادة فرض العقوبات في نوفمبر 2017، ثم "حوادث صحية" لم تتضح بعد تعرض لها دبلوماسيون أمريكيون في كوبا ما أدى إلى خفض عددهم في هافانا.

وشدد دياز كانيل: "لم نهاجم أحدا"، نافيا أي تورط لروسيا كان بعض الصحف أشار إليه قائلا: "هذا مستحيل، أخلاقياتنا تحول دون أن نطلب من أحد مهاجمة آخرين".

وندد الرئيس الكوبي مجددا بالتبعات الكارثية للحظر على بلاده، قائلا: "إن العائق الأساسي أمام نمو الجزيرة هو الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة، إنها ممارسة وحشية وجريمة ضد الإنسانية بحق شعب، إنه شعب محكوم عليه بالموت جوعا".

ومضى يقول: "نريد أن نعيش في ظروف طبيعية لبلد لأننا لا نشكل تهديدا لأحد".

وكانت وزارة الخارجية فى كوبا أعلنت في أواخر أغسطس إن الحظر الساري منذ عام 1962 "أدى بأسعار اليوم إلى أضرار تُقدر بأكثر من 134.499 مليار دولار" بالاقتصاد الكوبي.