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عاجل.. عملية طعن في بروكسل والقبض على المشتبه

أحمد العيسوي
نشر فى : الإثنين 17 سبتمبر 2018 - 12:06 م | آخر تحديث : الإثنين 17 سبتمبر 2018 - 12:06 م

قالت وسائل إعلام بلجيكية، إن شرطيًا في بروكسل أصيب جراء عملية طعن، مشيرة إلى إلقاء الشرطة القبض على المنفذ، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الاثنين.

 


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