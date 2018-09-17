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قالت وسائل إعلام بلجيكية، إن شرطيًا في بروكسل أصيب جراء عملية طعن، مشيرة إلى إلقاء الشرطة القبض على المنفذ، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الاثنين.