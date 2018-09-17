«النقد الدولي»: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكلفها كثيرا

اعتبر صندوق النقد الدولي، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" دون اتفاق، ستكون "تكلفته كبيرة" على الاقتصاد البريطاني، مشددا على أن التفاهم بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية حول العلاقات المقبلة بينهما، لابد أن يكون أمرًا "أساسيًا".

وقال صندوق النقد، في بيان له، اليوم الاثنين، إنه يتوقع نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 1.5% العام المقبل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح صندوق النقد، أن تلك التقديرات قائمة على فرضية التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري وبدء مرحلة انتقالية، على حد قوله.

وتأمل بريطانيا والمفوضية الأوروبية في التوصل إلى اتفاق بحلول شهر أكتوبر المقبل، وعلى أبعد حد مطلع نوفمبر.

ويفترض أن يوافق على الاتفاق البرلمان البريطاني الذي لا تملك فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكثر من أغلبية ضئيلة، وبرلمانات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.