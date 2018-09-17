حسام حسن: قدمنا مباراة جيدة وقادرون على التأهل فى الجزائر

أعرب حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، عن سعادته بفوز فريقه على اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف أحرزه محمود وادي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد بورسعيد، في ذهاب دور الـ8 من الكونفيدرالية الأفريقية. ( تابع التفاصيل )

وقال العميد في تصريحات تلفزيونية :" أضعنا العديد من الفرص السهلة أمام المرمي خلال المباراة، مضيفا أن لاعبي الفريق يتحسسون الطريق على المستوى الإفريقي والمحلي،

وأكد مدرب المصري أن محمود وادي، سيكون إضافة قوية كبيرة للكرة الفلسطينية بعد تألقه مع المصري.

وأشار حسام إلى أنه سيحاول تعويض الفرص الضائعة في مباراة الأياب، مشيرا الى أن الفريق قادر على الوصول الى دور الاربعة في بطولة الكونفيدرالية.

وطالب حسام حسن من الشعب الجزائري التعامل معهم بالمثل عند وصولهم للجزائر لخوض مباراة الإياب كما تعامل مع جماهيرهم عقب وصولهم لبورسعيد.

وعلق حسام ، على هدف المصري الذي تم إلغائه قائلًا :"حسبي الله ونعم الوكيل".