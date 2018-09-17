قال الفنان سمير صبري، في ذكرى رحيل الفنان فؤاد المهندس، إنه كان بمثابة أستاذ ومايسترو للكوميديا الراقية في العالم العربي كله، معقبًا أن الفنان الراحل لم يكن يحمل غيرة أو حقدًا لزملائه على المسرح، بل كان يفسح لهم المجال حتى يبدع كل منهم، ويضحك الجمهور.



وأضاف «صبري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الفنان الراحل في حياته العادية، على عكس عدد من الفنانين الكوميديين، كان خفيف الظل، مملوء بروح الدعابة طوال الوقت، معقبًا: «في الحياة خفة دم محصلتش، وقفشات طول الوقت، على الشاشة وفي البيت وفي الشارع».



واستطرد أنه يمكن اعتباره كامتداد للمدرسة الكوميدية للفنان الراحل نجيب الريحاني، مضيفًا أنه كذلك لم يكن يبخل على أي فنان بأي «إفيه» يضحك الجمهور، بل كان يتمتع بالإيثار إلى حد كبير.



وذكر أن فؤاد المهندس في بيته كان بمثابة «سي السيد»، صاحب فرمانات وقرارات حازمة، مضيفًا: «في رمضان ليه طقوس معينة، والكل يبقى موجود على السفرة، ومحدش يقعد غير لما يقعد فؤاد المهندس».



وأردف أن الفنان الراحل كان من «أشيك» الفنانين الذي كانوا يعتنون بأناقتهم وبعملهم إلى حد بعيد، موضحًا أنه كان يستمتع بالعمل معه في الأعمال التي جمعتهما معًا، مثل «شنبو في المصيدة» و«عودة أخطر رجل في العالم» و«هارب من الزواج».