«القضاء الإداري» يؤيد قرار «الأعلى للإعلام» بوقف بث «LTC»

أيدت محكمة القضاء الإداري في جلستها التي عُقدت برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع بث قناة "LTC"، رافضة الشق العاجل، كما أحالت الدعوى لهيئة مفوضي الدولة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارا بمنع بث قناة "LTC" لمدة أسبوعين بعد عدة قرارات بعقوبات ضد برامج القناة المختلفة لوقوع تجاوزات مهنية وأخلاقية بها وهو ما جعل إدارة القناة تلجأ إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الحكم وإعادة بث القناة مرة أخرى.

ومن جانبه، أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان له، اليوم الاثنين، أن هذا المنع جاء تنفيذا لصحيح قانون رقم 180 لتنظيم الصحافة والإعلام والمعايير والأكواد المهنية وسعيا لضبط المشهد الإعلامي، وأنه أنهى تعليق بث القناة صباح غد الثلاثاء.

وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، إن المجلس سيواصل رصده لأية مخالفات مهنية في الأداء الإعلامي ومتابعة إجراءات الترخيص أو التجديد أو توفيق الأوضاع، وكذلك أية مخالفات لقرارات المجلس وميثاق الشرف الإعلامي ومدونات السلوك المهني وسوف يواجه أي خروج على ذلك بإجراءات شديدة، مضيفا أن تلك الإجراءات ليس المقصود منها العقاب ولكن الحرص على عودة الإعلام المصري إلى مستوى الريادة المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة.

وقد تباينت قرارات المجلس تجاه القناة ما بين الإنذار والوقف، وشملت وقف مؤقت لـ8 من برامجها والتحقيق مع مقديمها ومُعديها، وإنذار القناة وتوقيع غرامة عليها بلغت 175 ألف جنيه، وحصد برنامج "صح النوم" ومقدمه محمد الغيطي، على العدد الأكبر من العقوبات بواقع 5 قرارات، ثم برنامج "ملعب الشريف" والذي أُطلق عليه البعض "ملعب الزمالك"، ويقدمه أحمد الشريف، بسبب مداخلات رئيس نادي الزمالك وهجومه على عدد من الشخصيات وجريدة الوطن والنادي الأهلي، بواقع 3 قرارات، ووزعت باقي القرارات على برامج "نجم الجماهير" و"الكرة والجماهير" و"المشاغبة" و"كلام في الكورة" و"كورة بلدنا".

ونص القرار الأول على إحالة مقدم ومعد برنامج "صح النوم" ومقدم ومعد برنامج "كلام في الكورة" ومدير القناة، للتحقيق نظرًا لما بدر منهم من تجاوزات ومخالفات من هذه البرامج.

ونص القرار الثاني في فبراير الماضي على وقف برنامج "ملعب الشريف" لمدة أسبوع لما بدر من تجاوزات في تلك الحلقة، واستضاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي هاجم جريدة الوطن بسبب كشفها قضية اللاعب مايوكا ووكيله الصهيوني، كما هاجم العديد من الشخصيات بعبارات لا تليق ومنهم هاني العتال وإبراهيم حسن ومحافظ بورسعيد وأحمد حسن، وقرر المجلس إحالة أحمد الشريف مقدم البرنامج للتحقيق بنقابة الإعلاميين، والإنذار بتوقيع غرامة على القناة بقيمة 25 ألف جنيه تضاف إلى أية عقوبة تقع على القناة في حال تكرار المخالفة.

أما القرار الثالث فنص على وقف برنامج "صح النوم" لمدة أسبوع لما بدر من تجاوزات في حق المرشح الرئاسي المهندس موسى مصطفى موسى، وتوقيع غرامة على القناة بقيمة 25 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة بالقيمة نفسها، وإحالة محمد الغيطي مقدم البرنامج إلى نقابته المختصة للتحقيق.

ونص القرار الرابع على توجيه إنذار للقناة لوقوع تجاوز مهني في برنامج المشاغبة ووقف البرنامج لمدة حلقتين وإحالة المذيعة إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق معها في المخالفة.

ونص القرار الخامس على إيقاف برنامج "ملعب الشريف" لمدة شهر لما بدر من تجاوزات، فاستضاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي هاجم العديد من الشخصيات بعبارات لا تليق ومنهم أبو المعاطي زكي، ووجه اتهامات "فجة" للنادي الأهلي، كما قرر المجلس إحالة أحمد الشريف، مقدم البرنامج إلى نقابته المختصة للتحقيق، وتوقيع غرامة على القناة قدرها 50 ألف جنيه.

أما القرار السادس فنص على إيقاف برنامج "صح النوم" لمدة 3 أسابيع لما بدر من مقدم البرنامج محمد الغيطي من تجاوزات واتهامات دون سند قانوني فقد خالف المعايير الإعلامية المهنية والأخلاقية بهجومه على وزير النقل والنظام السياسي والحكومة بطريقة تشكل خروجا عن النقد المباح إلى إهانة المسؤولين وتعميم الاتهامات والسب والقذف وإهانة المشاهدين، وقد نص القرار على إحالة محمد الغيطي إلى نقابته المختصة للتحقيق وتوقيع غرامة على القناة قدرها 25 ألف جنيه.

وفي القرار السابع تم إيقاف برنامج "نجم الجماهير" لمدة أسبوع لما بدر من مقدم البرنامج أبو المعاطي زكي من تجاوزات واتهامات دون سند قانوني، وألزم المجلس القناة بضرورة متابعة برامجها الرياضية نظرا لما يرد فيها من أخطاء مهنية تتجاوز الأعراف الإعلامية.

وفي القرار الثامن تم توجيه إنذار للقناة ومقدم ومعدي برنامج "الكرة والجماهير" لمخالفة القواعد والأصول والمعايير الإعلامية، لسماحه لضيف البرنامج خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري بالتعرض لأحد الشخصيات الرياضية التي لم يسمها ولكنه استخدم إشارات واضحة تدل على صاحب الشخصية بما يمس كرامته وسمعته مستخدمًا في ذلك عبارات تخالف قواعد وأخلاقيات المهنة.

وجاء القرار التاسع بمنع بث برنامجي "ملعب الشريف" على قناة "الحدث اليوم" و"صح النوم" على قناة "ال تي سي" لمدة أسبوعين مع الإنذار بعقوبة أشد إذا تكررت المعالجات الإعلامية المستهجنة بناء على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التي وصفت المعالجة بأنها تصفية لحسابات شخصية.

ونص القرار العاشر على منع بث برنامج "صح النوم" لمدة شهر مع تغريم القناة 50 ألف جنيه تسدد قبل بدء إعادة بث البرنامج بناء على توصية الشكاوى وبسبب ما تضمنه البرنامج من مخالفة لقرار الأعلى للإعلام بحظر الترويج لشعارات المثيين أو نشرها وحظر ظهور المثليين في أي وسيلة إعلامية.

وأخيرا جاء القرار الحادي عشر بمنع بث قناة "ال تي سي" الفضائية لمدة أسبوعين مع إنذارها بتوقيع عقوبة أشد حال تكرار المعالجات الإعلامية المستهجنة نفسها.