ضبط سائق وبحوزته 550 طربة حشيش بمطروح

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 550 طربة لمخدر الحشيش.



وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح ، إتجار المدعو «محارب . ى . م »، 37 سائق، ومقيم بدائرة قسم شرطة الحمام في المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة العلمين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم حال قيادته سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة العلمين وبحوزته 550 طربة من مخدر الحشيش وزنها حوالى 83 كيلو جراماً، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات بيعه للمواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .