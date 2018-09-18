تركى فتح قبر «والده» فوجد امرأة

تفاجأ رجل تركى عند فتح قبر والده المفترض للتأكد من أنه أبوه البيولوجى، لكنه صدم بنتائج الحمض النووى التى كشفت أن الرفات تعود لامرأة.

وكان بهادرين أودنش أوغلو يحاول فى الفترة الأخيرة العثور على والده البيولوجى بمساعدة أحد برامج تلفزيون الواقع التركية.

وكانت تخامر أودنش أوغلو بعض الشكوك فى أن رجلا يدعى على غالب سيرى من مقاطعة توكات الشمالية قد يكون والده البيولوجى.

لكن عندما جرى فتح القبر أظهرت نتائج الحمض النووى للوكالة الجنائية أن امرأة هى التى كانت مدفونة هناك.

وادعى أودنش أوغلو خلال حلقة البرنامج أن سيدة تدعى زولفى هنم، قد تكون والدته البيولوجية، لكن الأخيرة نفت ذلك بشدة، وقبلت الخضوع لاختبار الحمض النووى.