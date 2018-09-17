«الخطيب» يُكرّم لجنة الصّياغة النّهائية لمشروع لائحة الأهلي

قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بتكريم لجنة الصّياغة النهائية لمشروع لائحة النظام الأساسي للنادي، برئاسة المستشار محمود فهمي، والمقرر عرضه على الجمعية العمومية غير العادية، يوم الـ28 من سبتمبر الجاري بمقر النادي بالجزيرة.

جاء ذلك على هامش قيام المستشار محمود فهمي بتسليم الكابتن الخطيب النسخة النهائية لمشروع لائحة النظام الأساسي للنادي.

حضر حفل التكريم، العامري فاروق؛ نائب رئيس النادي، وخالد الدرندلي؛ أمين الصندوق، وإبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، وجوهر نبيل، ومحمد الجارحي، ومحمد سراج، ومهند مجدي؛ أعضاء مجلس الإدارة. والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، وأعضاء اللجنة المركزية لإعداد مشروع لائحة النظام الأساسي.

وقام محمود الخطيب بإهداء درعٍ خاص للمستشار محمود فهمي والمستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب السابق ونائب رئيس مجلس الدولة؛ والمستشار أسامة قنديل، رئيس محكمة الاستئناف؛ والمستشار أحمد حسّان، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري؛ والمستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل سابقًا ورئيس محكمة الاستئناف؛ والمستشار أحمد حسين، مستشار مجلس الدولة للمراجعة اللغوية والقانونية؛ والمستشار علاء قنديل، ومحمد فتحي، المشرف العام على الشئون القانونية بالنادي.

ووجّه محمود الخطيب كلمة شكرٍ للسادة المستشارين. وقال، إنه لا يجد الكلمات التي يعبّر بها عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلوها طوال الفترة الماضية، خاصة وأن ساعات العمل كانت تتواصل بين الليل والنهار لإنجاز مشروع اللائحة، فضلا عن حالة الحُبّ والحماس التي كانت تسيطر على الجميع.

وقال إنه نيابة عن مجلس الإدارة بالكامل، يشكر هذه الكوكبة من جهابذة القانون، أصحاب القامات الكبيرة، الذين أنجزوا عملاً يليق بالأهلي وتاريخه العريق.

في المقابل، تحدّث المستشار محمود فهمي، قائلاً، إن حب النادي الأهلي، وتقدير وتعاون الإدارة، برئاسة الكابتن الخطيب، كانوا وراء هذا الأداء من الجميع.

وأضاف، أنه وجد رغبة صادقة من مجلس الإدارة لإنجاز مشروع لائحة يعبّر عن النادي الأهلي، وقيمه، وتقاليده، ويخدم أعضاءه وجماهيره في الحاضر والمستقبل.

وأرجع المستشار محمود فهمي الجهد لكل المتعاونين معه، وأنه يتمنى كل التوفيق للنادي، ومجلس إدارته، في ظل هذا التعاون الذي يغمر الجميع في كل الإدارات واللجان، وقبلها مجلس الإدارة لخدمة الأهلي.