الحصول على المال يتطلب وجود مقابل أو عمل أمامه، ومنح الأموال من الدولة يتطلب وضع شروط أمام الحصول عليه، لكن الأمر مختلف في سويسرا تحديدًا في قرية "رايناو"، التي سيحصل سكانها البالغ عددهم 1300 نسمة على مبلغ شهري من السلطات السويسرية دون أي مقابل.

ولم تضع السلطات السويسرية أي شروط لمنح المال للمواطنين، وتعمل سويسرا منذ عام 2016 على تنفيذ قانون يقضي بمنح كل مواطنيها "عاملين أو غير عاملين" دخل أساسي وشهري دون وضع قيود أو شروط للحصول عليه، وحثت مواطنيها بالتصويت على مشروع القرار في العام نفسه.

وبعد إعلان القرار اليوم الاثنين من قبل السلطات السويسرية، سيحصل كل مواطن ما بين 640 -2600دولار أمريكي، حسب عمره، وسيحصل على الحد الأقصى للراتب من تزيد أعمارهم عن 25 عاما.

وتأتي الخطوة السويسرية، تنفيذًا لما يسمى بالدخل الأساسي الشامل "UBI"، حيث يتم منح جميع المواطنين دخلاً ثابتاً بغض النظر عن وضعهم الوظيفي.

وتعد سويسرا أول دولة في العالم تطرح فكرة التصويت من قبل المواطنين، وتقدم لكم الشروق أبرز الدول التي تقدم منح شهرية لمواطنيها….

فنلندا:

في يناير 2017، قررت الحكومة الفنلندية، منح 2000 مواطن فنلندي عاطل عن العمل مرتب أساسي يصل لـ 560 يورو شهريًا.

هولندا:

بدأت مدينة "أوترخت" الهولندية عام 2017، بدفع 1000 دولار كرواتب شهريًا للمواطنين دون أى شروط؛ لمعرفة تجربة نفسية للمزيد من الأبتكار و العمل أو صرف المبلغ كاملا كنفقات.

ولاية ألاسكا - أمريكا:

تعد تلك الولاية الأمريكية من أقدم المدن التي تقدم منح شهرية لمواطنيها منذ عام 1976، وبداية من عام 2008 وصل الدخل الشهري لـ 3269 دولار، بشرط التعهد بعدم الانتقال إلى أى ولاية أخرى للعمل فيها.

مدينة ستوكتون - ولاية كاليفورنيا:

قررت المدينة الأمريكية منذ مطلع العام الجاري، منح مواطنيها راتبًا شهريًا قدره 500 دولار، للمشاركة في اختبار "الدخل الأساسي العالمي"، ويتم تنفيذ القرار لمدة 18 شهرًا؛ للحد من الفقر والوقاية من اضطراب الوظائف بسبب الاعتماد على الأنظمة الأوتوماتيكية بدلا من البشر.

ليبيا:

تقدم ليبيا منذ بداية العام الجاري، منحة سنوية للعائلات الليبية وصلت لـ1000 دولار، بعد أن كانت 500 دولار؛ لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة بسبب الحرب.

البرازيل:

عام 2003 أقر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، تطبيق برنامج "المنحة العائلية" لتحسين ظروف المواطنين الذين يقل دخلهم اليومي عن دولارين، ودفعت لهم الحكومة منحة شهرية تقدر ب 53 دولار، وساعد الأمر البرازيل في انخفاض خط الفقر.