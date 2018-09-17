فرضت عدد من الأحداث نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، مساء الأحد، وفيما يلي نستعرض أبرزها:



• آخر تطورات التحقيقات بشأن واقعة «الغسيل الكلوي»



قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، إنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى أسباب حادث مستشفى ديرب نجم، واللجنة المُشكلة من المحافظة ووزارة الصحة ما زالت تباشر عملها، وبانتظار نتائج العينات التي تم إرسالها للمعامل المركزية



وأعلن عن بدء صرف التعويضات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لأسر الوفيات، اعتبارًا من غد الاثنين.





• اكتشاف تمثال آخر لـ«أبو الهول» ولوحتين أثريتين تماثل حجر رشيد



قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، إن البعثات المصرية كانت لها نصيب كبير في الاكتشافات الأثرية من منطقة أبو سمبل حتى الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى إقامة مسلتين وتمثال في منطقة صان الحجر أمس السبت.



وأوضح أنه تم اكتشاف لوحتين أثريتين تماثل اكتشاف حجر رشيد، بهما كتابات باللغتين الهيروغليفية واللغة العامية المصرية القديمة والتي ترجع إلى عصر الملك بطلميوس الخامس بمنطقة كوم أمبو في أسوان، مشيرًا إلى الكشف عن تمثال لأبو الهول، أثناء العمل في مشروع تخفيض المياه الجوفية في هذه المنطقة، محتفظ بألوانه الزاهية ورونقه.





• مطالبات بالرد على فيلم أشرف مروان



طالب الناقد الفني، طارق الشناوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، الدولة بإنتاج فيلم عالمي عن أشرف مروان، زوج ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وذلك ردًا على فيلم «الملاك»، الذي عرضته شبكة «نتفليكس».



وقال: «إن أشرف مروان يعتبر بمثابة قضية أمن قومي لمصر، فهو لا يخص أسرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فقط، بل يخص مصر بأكملها، فهو كان رجلًا عظيمًا، ولابد من تقديم صورته للعالم أجمع».





ومن جانبه، قال الدكتور نبيل فاروق، الكاتب والسيناريست، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، على كتاب «الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل»، والمأخوذ عنه الفيلم صاحب الاسم نفسه، إن إسرائيل تحاول من خلاله عمل «ميك آب» أو مكياج لأكبر صفعة تلقتها في التاريخ.



وأضاف أن إسرائيل اعتبرت أن أشرف مروان، جاسوسًا يعمل لحسابها، دون أن تسأل نفسها هذا السؤال: «إذا كان فعلًا أشرف مروان جاسوسًا حقيقيًا لإسرائيل لماذا لم يخبرهم بالموعد الحقيقي للحرب؟».



ووصف فيلم «الملاك» بأنه ضعيف جدًا فنيًا، ويروج لأكذوبة، مشددًا على ضرورة تصحيح صورة «مروان» أمام العالم بأكمله.



• غادة عبد الرازق تعلن موعد اعتزالها



أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، خلال لقائها ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، عن موعد اعتزالها للفن بصورة نهائية، بعد سؤال الإعلامي عمرو أديب لها: «هتعملي إيه بعد 5 سنين؟»، مجيبة: «مش لو عشت 5 سنين، مقدرش أقول أنا شايفة نفسي فين، بس أكيد بعد 5 سنين هكون اعتزلت الفن».



وأضافت أنها تقنع نفسها بأداء الأدوار الشريرة أو «المنحرفة» وفقًا لوصفها، لأنها تراهم كثيرًا في الحياة، مستطردة أنها سبق لها الجلوس مع ما أسمتهن «المنحرفات».



وذكرت أن السينما المصرية بدأت تشهد تحسنًا ملحوظًا على مستوى إيرادات الأفلام، خاصة مقارنة بإيرادات السينما المصرية سابقًا، متابعة: «السينما بدأت تبقى كويسة، وتجيب إيرادات عمرنا ما سمعنا عنها، كان أعظم فيلم زمان لما يعدي يجيب 20 مليون جنيه، والفيلم دلوقتي ممكن يجيب 60 مليون جنيه».



وأضافت أنها لا تعترف بوجود نجمة أولى حاليًا بمصر، في المشهد الفني، مستطردة كذلك أنها تجد صعوبة في تحديد النجمة الأغلى في مصر، نتيجة التلاعب بالأرقام، فيما يتعلق بهذا الشأن.



• أبرز ما جاء حول قانون حماية المستهلك الجديد



علق اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقانون حماية المستهلك الجديد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، قائلًا: «القانون بمثابة انتصار للمواطن المصري والمستهلك».



وأشار إلى توجه الدولة للاهتمام بالمستهلك من خلال إنشاء قانون يحل إشكاليات عديدة يتعرض لها المواطنين، أبرزها الالتزام بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة؛ لضمان تقديم خدمة سليمة، بالإضافة إلى تجريم الإعلانات المضللة واحتكار السلع وحبسها عن الأسواق.





بينما أكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك خطة للتوسع في فروع جهاز حماية المستهلك لتتواكب مع القانون الجديد، الذي أتاح مد الفترة القانونية لاسترجاع واستبدال السلع لـ30 يومًا بدلًا من 14 يومًا.







قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في اتصال هاتفي لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، إن القانون يساهم في تنظيم العديد من القطاعات، منها عملية التجارة الإلكترونية، والتي كانت تعاني من الفوضى، مشيرًا إلى تغليط العقوبات بشأن عدم استصدار الفواتير.



وأوضح أن غرامات عدم استصدار الفاتورة تتراوح من 30 ألف حتى مليون جنيه، منوهًا إلى احتواء القانون الجديد على عقوبات سالبة للحرية، خاصة فيما يتعلق بحبس السلع الاستراتيجية في أوقات الأزمات.





• الحكومة تجدد اهتمامها بالتعليم الفني وتطوير المنظومة ككل



أشار السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع على قناة «الحياة»، إلى اهتمام الدولة بالتعليم الفني والنهوض به، قائلًا: «الدولة مهتمة بالتعليم الفني، وتعطيه أولوية ضمن منظومة تطوير المنظومة التعليمية في مصر؛ من أجل التوسع فيه، وجعله أكثر فعالية، لذلك نعمل في أكثر من اتجاه نحو الشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة مجمعات صناعية، والتعاون مع المؤسسات الأجنبية الأكثر خبرة».



وفي تصريح لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة جرين لاند ومؤسسة البكالوريا الدولية منذ عام 2014، وافتتاح مدرستين دوليتين في منطقتي الشيخ زايد والمعراج وفقًا لهذا البروتكول.



وأوضح، أن هناك 1300 طفل تقدموا لمدرسة الشيخ زايد الدولية، وتم قبول 75 طفلًا فقط، مشيرًا إلى أهمية المدارس الدولية في إحداث نقلة نوعية في المنظومة التعليمية.





ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، أن النظام التعليمي القديم كان بمثابة معركة لا تحقق أهدافها، لافتًا إلى استهداف الوزارة تقديم خدمة أفضل للطلاب، عبر قياس مدى فهمهم وتعلمهم، وذلك بإشراك أولياء الأمور والمجتمع كله.





• وفي ذكرى رحيل فؤاد المهندس



قال الفنان سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، تعليقًا على ذكرى وفاة الفنان الراحل فؤاد المهندس، إنه كان بمثابة أستاذ ومايسترو للكوميديا الراقية في العالم العربي كله، معقبًا أن الفنان الرحل لم يكن يحمل غيرة أو حقدًا لزملائه على المسرح، بل كان يفسح لهم المجال حتى يبدع كل منهم، ويضحك الجمهور.