مصرع 3 أطفال وطالبتين غرقا في حوادث متفرقة بسوهاج

لقي 3 أطفال وسيدتين بسوهاج مصرعهم غرقا بالترعة والنيل في حواداث متفرقة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثث وإيداعهم بالمستشفى.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى الإخطار الأول من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد بوصول الطفل إبراهيم علاء بكر (3 سنوات) ويقيم بناحية سفلاق جثة هامدة (إدعاء غرق)، وبسؤال عمه حمادة بكر عسران عبد السلام (38 سنة)، عامل، قرر بأنه أثناء لهو نجل شقيقه على حافة الترعة المجاورة لمنزله سقط بها وغرق ونفى الشبهة الجنائية.



أما الإخطار الثاني، فقد تلقى العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، من مأمور مركز شرطة سوهاج بغرق طفلين بترعة الشيخ مكرم وهما مصطفى أشرف عفيفي عبد العال (5 سنوات) وشقيقته سمية (9 سنوات) وتم انتشال الجثتين، وبسؤال والدهما قرر بأنه أثناء لهو نجليه على حافة الترعة اختل توازنهما وسقطا بها وغرقا.



وكان البلاغ الأخير بمركز دار السلام من مأمور مركز دار السلام بغرق سيدتين بنهر النيل بناحية جزيرة النصيرات أولاد سالم

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق كلا من ملك عبد اللاه عبد الله أحمد (12سنة)، طالبة، ودنيا فيصل السيد محمود (16 طالبة)، وتقيمان بذات الناحية بنهر النيل، وتم انتشال الجثتين ونقلهما لمشرحة المستشفى المركزي.



وبسؤال كل من عم الأولى ووالد الثانية قررا بأنه أثناء قيام المذكورتان بغسل بطاطين بالنهر انزلقت قدماهما وغرقا به ونفيا الشبهة الجنائية.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات والتصريح بدفن الجثث وباشرت التحقيق.