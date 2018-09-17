نصيحة ماكرون لعاطل عن العمل تثير جدلا في فرنسا

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتقادات حادة بعد إسدائه نصيحة لشاب عاطل عن العمل بتغيير مهنته والعمل في قطاعات تعاني نقصا في اليد العاملة.

وقال ماكرون لشاب زار قصر الإليزيه، الذي فتح أبوابه أمام عامة الشعب في إطار إحياء أيام التراث، أمس الأحد، "أجد لك وظيفة شاغرة بمجرد عبور الشارع" إذا أردت العمل في مطعم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

واقترح ماكرون على الشاب، الذي يريد أن يعمل في البساتين، بتغيير مهنته، قائلا إذا كنت مستعدا ومتحمسا هناك الفنادق والمقاهي والمطاعم والبناء، في كل مكان أزوره أسمع أنهم بحاجة للعمال. كل الأماكن! الفنادق، المقاهي، المطاعم، ستجد وظيفة شاغرة بمجرد عبور الشارع"، مشيرا إلى الشوارع المحيطة بقصر الأليزيه.

وقال الشاب "شخصيا لا مشكلة لدي، لكنني أعطي سيرتي الذاتية ولا أحد يعيد الاتصال بي"

وأثارت نصيحة الرئيس موجة انتقادات لاذعة على شبكات التواصل الاجتماعي تتهمه بتجاهل واقع البطالة المرتفعة في صفوف الشباب. ومنذ انتخابه اتُّهم ماكرون مرارا بالإدلاء بتصريحات متعالية وخاصة عندما تحدث عن "طفرة" المساعدات الاجتماعية.

وهي ليست المرة الأولى التي يرد فيها ماكرون على أسئلة عاطلين عن العمل يكونون متواجدين ضمن الحشود التي تستقبله خلال تنقلاته، بتشديده على النقص في اليد العاملة في قطاعات عدة، علما أن نسبة البطالة في فرنسا تقارب 9 بالمئة.

كما نفى كريستوف كاستانيه، زعيم حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي ينتمي إليه ماكرون، بشكل قاطع وجود أي نية لدى الرئيس بـ"الإساءة للعاطلين عن العمل".

وفي تصريح لإذاعة "إر تي إل" وتلفزيون "إل سي إي" قال كاستانيه، "هل تفضلون اللغة الصارمة؟ أنا أكثر للجمهورية يستطيع قول الحقيقة".