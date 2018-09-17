قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن صناعة الغاز هذا العام شهدت طفرة وإنجازات عديدة، على رأسها زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن المرحلة السابقة شهدت عددًا من المشروعات الضخمة من بينها حقل ظهر الذي وصل إنتاجه إلى 2 مليار قدم مكعب يوميًا، بجانب مشروعات أخرى ما يساهم إيجابيًا في المضي قدمًا تجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز المسال.

وأوضح، أن الوزارة بدأت في الاهتمام بمنطقة غرب المتوسط بعد تركيز الاهتمام خلال الفترة الماضية بمنطقة شرق المتوسط وتحقيق اكتشافات كثيرة بها، لافتًا إلى وجود ثقة واهتمام كبيرين من الشركات العالمية ورغبة كبيرة في دخول السوق المصري.

وأشار إلى طرح الشركة القابضة للغازات في مايو الماضي مزايدة عالمية وسيتم إغلاقها نوفمبر المقبل، موضحًا أن الاتفاقيات هي حجر الزاوية لأن أعمال البحث والاكتشاف تقوم عليها.

ولفت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في عمليات التنمية، مضيفًا أن مصر وقعت منذ يونيو 2014 وحتى الآن 65 اتفاقية بترولية.

وذكر أن الوزارة تسعى لتحقيق الهدف الاستراتيجي بتلبية احتياجات السوق المحلي للأفرد والقطاعات الاقتصادية، موضحًا أن الطاقة هي عصب التنمية، وبدونها لن تقوم مشروعات ولن تتوفر فرص العمل.