النيابة تطلب فحص كاميرات المراقبة للتوصل لهوية قاتل شاب إمبابة

قررت نيابة إمبابة بإشراف المستشار وائل الدرديري، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، استعجال تحريات المباحث حول مقتل شابا بطعنة نافذة بالرقبة بشقته السكنية بمنطقة إمبابة، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة من عدمه بالمنطقة لمعرفة المترددين على شقة الشاب.

واستمع فريق من مباحث الجيزة بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لأقوال الجيران والمتواجدين بمحيط الشقة السكنية محل الواقعة لمحاولة التوصل لهوية المتهم والقبض عليه، فيما قال جيران المجني عليه أنه يقطن بالشقة بمفردة ولا يتردد عليه أحد.

كانت مباحث إمبابة بقيادة المقدم محمد ربيع، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مسن داخل شقته السكنية مقتولا وبه طعنة في الرقبة.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه يقيم بالشقة بمفردة وأنه وأنه عثر عليه داخل الشقة بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة وتبين من الاستماع لشهود العيان والجيران أن المتوفي يقيم بمفردة ولا يتردد عليه كثيرين خلال فترة إقامته فيما تبحث مباحث إمبابة علاقات المجني عليه للتوصل لهوية المتهم الحقيقية.