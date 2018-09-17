كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث بإسم الجيش الإحتلال الإسرائيلي، منشورا منذ قليل على حسابه الشخصي، فيسبوك، وذلك لإحياء ذكري توقيع اتفاقية كامبد ديفيد، الموقعة بين مصر وإسرائيل، في 17 سبتمبر عام 1978.

وأضاف قائلا: «في مثل هذا اليوم قبل 40 عامًا، تم التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل و مصر هذه الاتفاقية التي مهدت الطّريق لتوقيع اتفاقية السلام التاريخية بعد الحروب وحالة العداء التي سادت بين الدولتين وبعد 40 عامًا من توقيع الاتفاقية، في يومنا هذا، كثرت العلاقات تنوعت بين الدولتين الله يديم الوفاق».

كما شارك أفيخاي، فيديو في نفس المنشور يستعرض بعض المعلومات من الجانب الإسرائيلي، منها، إنشاء مزارع مشتركة في الأراضي المصرية، وأن آلاف المزارعين المصريين يحضرون دورات تدريبية في إسرائيل، إضافة لوجود زيادة كبيرة بين الصادرات و الواردات بين البلدين، شملت البترول والغاز والأغذية والغزل والنسيج، وإنشاء مصانع إسرائيلية في القاهرة لتوفير فرص عمل للمصريين.

وكما جرت العادة ، فقد تعرض للنقد والغضب من متابعيه العرب على صفحته الشخصية.





يذكر أن اتفاقية كامب ديفيد، تم التوقيع عليها في العام 1978، بين الرئيس المصري محمد أنور السادات، ورئيس وزراء إسرائيل، مناحيم بيغن، بعد 12 يوما من المفاوضات في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة، وذلك بعد 5 سنوات من انتصار أكتوبر المجيد.