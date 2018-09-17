خلال موسم الصيف الحالي، أطلق عدد كبير من المطربين أغاني مصورة، عبر قنواتهم الرسمية بموقع «يوتيوب» ليكون العامل الأساسي في المنافسة هو نسب المشاهدة.



في التقرير التالي، نرصد الأغاني الأكثر مشاهدة على الموقع الشهير.



كازبلانكا



تأتي في المركز الأول أغنية «كازبلانكا» للمغني المغربي سعد لمجرد، بـ75 مليون مشاهدة، والتي صدرت في 31 يوليو الماضي، محققة أعلى نسبة عن باقي الأغاني، كعادة سعد لمجرد حينما تصدر أغانيه حيث تحقق نجاح باهر، والأغنية من كلمات ليسيلي بورجين.





نمبر وان



في المركز الثاني جائت أغنية «نمبر وان» للفنان محمد رمضان بـ50 مليون مشاهدة، وهي من كلمات شندي وكانكا وألحان شندي، توزيع ديزل، وصدرت في 22 يونيو الماصي.





عيش بشوقك



واحتلت أغنية «عيش بشوقك» للفنان تامر حسني، المركز الثالث محققة 34 مليون مشاهدة، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع بلا سرور وهاني محروس، وصدرت في 15 يوليو الماضي.





اللي باعنا



المركز الرابع كان من نصيب أغنية راغب علامة «اللي باعنا»، بـ24 مليون مشاهدة، وهي من كلمات محمد البوغا، ألحان محمود الخيامي، توزيع مدحت خميس وصدرت في 13 يونيو الماضي.





كرهني



الفنانة اللبنانية اليسا جائت في المركز الخامس، بأغنية «كرهني» التي حققت 23 مليون مشاهدة، من كلمات علي المولي، وألحان فضل سليمان. وصدرت في 24 يوليو الماضي.





يا سمرا



أغنية «يا سمرا»، للفنان أدهم سليمان، جائت في المركز السادس، بـ22 مليون مشاهدة، حيث صدرت في 19 يوليو الماضي، ولاقت استحسان الكثير من محبينه. وهي من كلمات وتوزيع وألحان أدهم سليمان.





هدد



أما المركز السابع فكان من نصيب أغنية «هدد» للفنان عمرو دياب، من ألبوم «كل حياتي»، بـ 15 مليون مشاهدة، وهي من كلمات «تركي آل شيخ»، وألحان أحمد الهرمي، توزيع أسامة الهندي، وصدرت في 18 أغسطس الماضي.



