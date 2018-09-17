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فوجئ عشرات المواطنين الذين ينتظرون محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس لعرض شكواهم ومطالبهم المختلفة بوصول المحافظ أمام الباب الرئيسي للديوان العام للمحافظة بشبين الكوم ونزوله من السيارة للاستماع لهم.

واستمع المحافظ عقب عودته من جنازة الشهيد المجند علاء محمد الدسوقى بقرية شمنديل بمركز قويسنا لشكاوي المواطنين، ومن أهمها شكوى إحدى المواطنات تلتمس صرف مساعدة مالية لشراء العلاج لابنها من ذوي الإعاقة.

كما استمع لشكوى مواطن من ناحية كفر البتانون يتضرر من عدم إصدار ترخيص إحلال وتجديد علي الرغم من استيفائه كافة الإجراءات القانونية.

ووجه المحافظ بحل كافة الشكاوى، مؤكدًا ضرورة التواصل مع المواطنين باستمرار، الذي أعربوا عن سعادتهم بالتواصل البسيط مع المحافظ.