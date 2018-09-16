محمد عبد الرحمن يرزق بمولودته الأولى

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الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه اللهم انبتها نباتً حسن الحمد لله ليلي محمد عبد الرحمن اللهم اجعلها ذريه صالحه يارب #mo_abdelrahman #محمد_عبدالرحمن #محمد_عبد_الرحمن👑 #ليلي_محمد_عبدالرحمن
A post shared by الله هو السندⓂ (@mo_abdelrahman.fa) on Sep 16, 2018 at 12:34pm PDT
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه اللهم انبتها نباتً حسن الحمد لله ليلي محمد عبد الرحمن اللهم اجعلها ذريه صالحه يارب #mo_abdelrahman #محمد_عبدالرحمن #محمد_عبد_الرحمن👑 #ليلي_محمد_عبدالرحمن
A post shared by الله هو السندⓂ (@mo_abdelrahman.fa) on Sep 16, 2018 at 12:34pm PDT