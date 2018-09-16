محمد عبد الرحمن يرزق بمولودته الأولى

رزق نجم مسرح مصر، محمد عبد الرحمن، بمولودته الأولى «ليلى».



ونشر عبد الرحمن، عبر حسابه بموقع «إنستجرام» صورة لكثير من البالونات باللون الوردي علي باب الغرفة التي توجد فيها زوجته بالمستشفى، وعلق على الصورة قائلا: "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه. اللهم أنبتها نباتً حسن. الحمد لله، ليلى محمد عبد الرحمن اللهم أجعلها ذرية صالحة يارب".



وأنهالت تعليقات التهنئة من جمهوره ومتابعيه، متمنين أن يحفظها الله له.