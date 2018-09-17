«صحة مطروح»: تكشف عن عدد المصابين بـ«فيروس c» على مستوى المحافظة

قال الدكتور محسن طه عبد الرازق، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم عمل إحصائية مسبقة عن عدد المرضى بـ«فيروس سي» بالمحافظة، ويقدر عددهم بـ1000 مصاب متفرقين في مراكز ومدن المحافظة

وأكد «طه» في بيان إعلامي، اليوم، أن الحملات تستهدف الكشف على مرضى السكر والضعط والسمنة، بجانب الالتهاب الكبدي (فيروس سي)، وذلك للفئات العمرية الأكبر من 15 عامًا، لافتًا إلى أنه سيقدم العلاج لكل المرضى مجانًا،

وأوضح، أن محافظة مطروح جاءت من ضمن محافظات المرحلة الأولى في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على «فيروس سي» والتي سينفذها بالمحافظة بدءً من الشهر المقبل.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الحملة بمطروح تستهدف مسح شامل لـ270 ألف شخص بمختلف مراكز ومدن المحافظة.