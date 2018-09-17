أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية 7 متهمين سعوديين في جريمة استشهاد العريف عبدالله بن ناصر الرشيدي الذي استشهد في شهر نوفمبر 2016 بتبوك، وفق وسائل إعلام سعودية رسمية.

وقررت المحكمة إقامة حد الحرابة على المتهم الأول مع اقتراح صلبه بعد قتله، فيما عاقبت المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع بالسجن بمدد تتراوح بين سنتين وست سنوات، بعد ثبوت إدانتهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية وتسترهم والاشتراك في محاولة تضليل الجهات الأمنية.

ووفقا لمنطوق الحكم فإن المتهم الأول أُدين بالخروج على ولي الأمر ومتابعة أحد رجال الأمن بعد مشاهدته أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري ومن ثم إطلاق النار عليه ثلاثين طلقة من سلاحه الرشاش عمداً وعدواناً بقصد قتله، ونتج عن ذلك وفاته وهو داخل سيارته.

وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول قام بما أُدين به استجابة لتوجيهات تنظيم داعـش الإرهابي باستهداف العسكريين، والانتماء لتنظيم داعـش الإرهابي ومبايعة زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية وتبني أفكاره واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم.