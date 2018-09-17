قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تسعى لإنهاء أزمة المديونية الضريبية والقضايا مع كافة القطاعات في الدولة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على المديونيات الضريبية.



وأضاف وزير المالية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن حصيلة جمع الضرائب 770 مليار جنيه.



وأشار إلى ضرورة إنهاء المنازعات الضريبية للتركيز على التنمية في الفترة المقبلة، متابعًا أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي عانت طوال الفترة الماضية، ولدينا تسهيلات في تسوية النزاعات معها مثل التقسيط أو تأجيل التحصيل.



وأوضح أنه تم تصفية 56 مليون جنيه مديونيات وغرامات متأخرة على نادي الزمالك، أول أمس السبت، وتم تسوية كافة المستحقات الخاصة بالدولة، وإسقاط الفوائد والضرائب.



