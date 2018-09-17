إزالة 98 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالمنيا

أزالت مديرية الزراعة بالمنيا، 98 حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 6 أفدنة و7 قراريط و9 أسهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الحالي؛ بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

قال دكتور أبو الخير سرحان مدير مديرية الزراعة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن إزالة 9 حالات بمركز العدوة بمساحة 8 قراريط و4 أسهم، و20 حالة ببني مزار بمساحة 13 قيراطا و9 أسهم، و8 حالات بمطاي بمساحة 4 قراريط و4 أسهم، و17 حالة بسمالوط بمساحة فدان و2 قيراط و18 سهما، و24 حالة بأبو قرقاص بمساحة فدان و2 قيراط و4 أسهم، و15 حالة بملوي بمساحة 2 فدان و21 قيراطا و10 أسهم، و5 حالات بدير مواس بمساحة 3 قراريط و8 أسهم.

وأضاف أن تلك الحملات تأتي في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أية حالة تعدي في مهدها، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.