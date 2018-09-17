القبض على 13 بائعا متجولا و9 آخرين صادر ضدهم أحكاما في حملة أمنية بالأهرامات

ألقت الأجهزة الامنية بالجيزة القبض على 13 بائعا متجولا و5 أشخاص صادر ضدهم أحكاما جزئية و4 آخرين مطالبين بدفع غرامات في حملة أمنية مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بالمنطقة الأثرية بالأهرامات.

وقال مصدر أمني إن الحملات جاءت تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفى إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقاً للتواجد الشرطي الفعال.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الامنية شنت حملة على المنطقة الاثريه دائرة قسم الاهرام وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية أولاً: في مجال البحث الجنائي، ضبط عدد ( 13 بائع متجول – 6 خيال وجمال – 5 حكم جزئي – 4 حكم غرامات – 3 تسول ، وفي مجال المرافق تم ضبط 35 كرسى – 20 ترابيزة – 10 قلب شيشة – 20 إستاند – 5 أسطوانة – 5 ميزان - 4 ثلاجه ،وفي مجال المرور، ضبط 12 حالة سحب متنوع –– 30 نموزج 125 – 15 كلبش ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة للتحقيق فيها.