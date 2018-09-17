«أديب» لـ«ميدو»: «كل سنة تقولي الزمالك هياخد الدوري وييجي الأهلي ينكد علينا»

توقع لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقًا، أحمد حسام ميدو، فوز نادي الزمالك ببطولة الدوري العام، خلال الموسم الحالي، قائلًا: «أنا متفائل».

وعلق «أديب»، في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، على توقعات ميدو، ساخرًا: «كل سنة تقولي الزمالك هياخد الدوري، وييجي الأهلي ينكد علينا في الدقيقة 91».

ومن جانبه رد ميدو على «أديب»، ضاحكًا: «كلامك صحيح، لكن الأهلي عنده نواقص ومشكلات كتيرة، عبد الله السعيد مشي، وجونيور أجاي مصاب».

وأضاف أن «الزمالك لديه مشكلات أيضًا لكن أقل من الأهلي»، متوقعًا أن يكون نادي «بيراميدز» منافسًا قويًا للأهلي والزمالك، لكنه لن يفوز بالدوري، على حد قوله.