بطلة أشهر فيديو في انتخابات الرئاسة: «سيبو الناس تعبر عن مشاعرها»

قالت نادية الرفاعي، بطلة أشهر فيديو في الانتخابات الرئاسة الأخيرة، إنها لم تعلم بتصويرها أثناء الوقوف أمام اللجنة الانتخابية وهي تنادي الجملة الشهيرة «يا سيسي يا سيسي»، متابعة أنها فوجئت بالفيديو على الإنترنت.



وأضافت في لقائها ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أنها عبرت عن فرحتها باستقرار مصر، وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة: «سيبو الناس تتكلم وتنفعل وتعبر عن مشاعرها».



وأوضحت أن مقطع الفيديو تسبب لها في العديد من المشاكل خاصة مع العائلة، متابعة: «صاحب المقهى صورني، وولاد أخواتي زعلوا مني بعد الفيديو بس حتى لو طلعت على القمر الصناعي هفضل أقول تحيا مصر».



وأشارت إلى تعرضها لمواقف كثيرة ومضايقات بعد الشهرة التي نالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبة أنها كانت سعيدة بالتخلص من حكم الإخوان، وإجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء هادئة.



