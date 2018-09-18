نبيل: أصبحنا في دوري «مرجان أحمد مرجان»

شن علاء نبيل المدير الفني للمقاولون العرب هجوما قويًا على عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إثر الأزمة التي شهدها ملعب "عثمان أحمد عثمان" لعدم وجود الحكم الإضافي بجوار المرميين، قبل لقاء فريقه أمام بيراميدز، الذى انتهى بفوز الأخير بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز. "طالع التفاصيل"

وقال نبيل في تصريحات تليفزيونية بعد انتهاء اللقاء: "لو كنت من الحكام المصريين، لن أحكم أي مباراة في مصر، بسبب عصام عبد الفتاح، الذي قام بإهانتهم".

وطالب مدرب المقاولون عصام عبد الفتاح بالإستقالة من منصبه قائلآ: "على رئيس لجنة الحكام الإستقالة من منصبه، لعدم حمايته للحكام المصريين، وموافقته على رغبات الأندية بإستقطاب حكام أجانب".

وعن وجود بيراميدز في دوري هذا الموسم قال نبيل: "مواقف بيراميدز أثرت بشكل كبير على باقي الأندية في الدوري، وأصبحنا دوري مرجان أحمد مرجان".

وأضاف: "عصام عبد الفتاح أظهر منذ أيام مساندته للحكام المصريين، وفي غضون أيام نزل على رغبة بعض الأندية، وقام بجلب حكام أجانب للدوري المصري".

وأكمل: "على اتحاد الكرة احترام الأندية المصرية، التي يلجأ إليها أثناء فترات الانتخابات من أجل حصد الكثير من الأصوات".

وأتم: "يجب على عصام عبد الفتاح حماية الحكام المصريين، أنا مع مساندة الحكم المصري، وعدم اللجوء إلي الحكم الأجنبي، لتحكيم مباريات الدوري".

وأبدى علاء نبيل، غضبه على مراقب مباراة فريقه أمام بيراميدز، نظرًا للأزمة الطارئة التي حدثت بعدم وجود حكم خامس، ضمن طاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة اللقاء. (طالع التفاصيل)

وكشف مدرب ذئاب الجبل بين شوطي اللقاء الحوار الذي دار بينه وبين عصام عبد الفتاح قبل انطلاق مباراة فريقه أمام بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وحقق بيراميدز فوزًا صعبًا على المقاولون بنتيجة 1-0، ليرفع رصيده إلى النقطة الـ15، ويتصدر ترتيب جدول الدوري، فيما تجمد رصيد ذئاب الجبل عند النقطة الـ7 في المركز الـ11. (طالع التفاصيل)