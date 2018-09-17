الشارقة تستضيف ملتقى قادة الإعلام العربي الخامس نهاية الشهر

أعلن نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن استضافة النسخة الخامسة من ملتقى قادة الإعلام العربي على مدى يومي 26-27 سبتمبر الجاري، بمشاركة نحو 100 شخصية من أبرز الصحفيين والإعلاميين العرب، وملاك المؤسسات الإعلامية، وكبار المسؤولين في قطاع الصحافة والإعلام.

ويعقد الملتقى ثلاث جلسات، حيث تنطلق الجلسة الأولى تحت عنوان "واقع الإعلام العربي.. والمستقبل المأمول"، وتناقش مسارات التنمية في المؤسسات الإعلامية وقدرات الإعلاميين، إضافة إلى دور المؤسسات في تطوير صناعة الإعلام، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية.

كما تُعقد الجلسة الثانية تحت عنوان "التطورات الحديثة في الإعلام.. والمتغيرات المهنية"، بهدف مناقشة دور الإعلام العربي وتحديات المرحلة، مع تسليط الضوء على التغيرات التي طرأت على الأدوات الإعلامية في ظل ثورة التكنولوجيا.

ويشارك رواد وقادة الإعلام العربي من مختلف دول الوطن العربي في جلسة عصف ذهني حول تأثير الإعلام وأهدافه، وكيفية تحقيق المزيد من التطوير في هذا المجال الحيوي.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إن استضافة إمارة الشارقة للنسخة الخامسة من ملتقى قادة الإعلام العربي، يأتي انعكاساً لعمق العلاقات الإعلامية التي تربط الجانبين الإماراتي والكويتي، مؤكداً حرص الملتقى على تعزيز التعاون الإعلامي العربي.

وأعرب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عن بالغ تقديره لجهود دولة الكويت الشقيقة ومساهمتها في دعم الإعلام العربي والوقوف على تحدياته ورسم ملامحه التطويرية، مشيراً إلى ما حققته من سمعة عالمية سطرتها إنجازاتها المتتابعة في القطاع الإعلامي.

وأكد رئيس مجلس الشارقة للإعلام حرص إمارة الشارقة على دعم الإعلام العربي وإيجاد بيئة إعلامية حاضنة للتطوير والإبداع وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار إلى العديد من الإنجازات التي حققتها إمارة الشارقة في القطاع الإعلامي لافتاً إلى أن الإمارة أرّخت أول صحيفة في الدولة بصدور صحيفة عمان في العام 1927 ولأول صحيفة يومية مطبوعة وهي جريدة الخليج في العام 1970 ليتبعها العديد من مراحل التطوير والمبادرات المختلفة التي تستهدف تطوير العمل الإعلامي.