طلعت يوسف : الفوز علي الحرس طريق المقاصة للمربع الذهبي

اشاد طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة، بلاعبي فريقه بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة والوصول الى النقطة العاشرة بجدول المسابقة، وحرص علي تهئنتهم بالاداء الجيد وبتحقيق الانتصار الثاني على التوالي.

وأكد طلعت يوسف، أن فريقه حقق فوز كبير على فريق محترم وعنيد ويقوده جهاز فني كفء ، وأن حصد النقاط الثلاث سيكون له مفعول السحر في مشوار الفريق للعودة الى المربع الذهبي .

واوضح المدير الفني للمقاصة ، أن الفوز في هذا التوقيت أهم من الأداء ، لتعويض فارق النقاط التي أهدرها الفريق خلال الجولات الاولي للمسابقة ، مشيرا أن لاعبي المقاصة ظهروا بشكل جيد وجاءت النتيجة في مصلحة الفريق .

واضاف يوسف ، بأنه كان حريصا على مطالبه لاعبيه بضرورة الفوز بالنقاط الثلاث لمباراة الحدود للاقتراب تدريجيا من المربع الذهبي ، واستغلال نتائج الأندية المنافسة .

وأوضح طلعت يوسف ، أن تغيرات الفريق خلال الشوط الثاني ، بالدفع بالثلاثي رجب عمران وأحمد محسن وعمر بسام ، لدعم القوة الهجومية وكان لهم فاعلية ونشاط وحيوية وجعل لفريقه الأفضلية والاستحواذ على مجريات الاداء .

وأكد المدير الفني للمقاصة ، أن عودة جون أنطوي لهجوم الفريق بعد الايقاف ، منحت زملائه المزيد من الثقة وجعلت للفريق أنياب وشراسة هجومية على مدار شوطي اللقاء .