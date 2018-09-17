قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة وكل من فيها بذلوا مجهودات خارقة للانتهاء من المنظومة الجديدة وتنفيذها في موعدها يوم 22 سبتمبر المقبل و"الميه تكدب الغطاس".



وأضاف وزير التعليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويليه جميع الوزارات تسعى للنهوض بالدولة، مشيرًا إلى أهمية المنظومة التعليمية الجديدة في إنقاذ الطلاب من النظام القديم الذي يعتمد على الحفظ والتلقين بدلًا من الفهم والإدراك.



وأوضح شوقي أن الوزارة قامت بشرح كافة التفاصيل الخاصة بالمنظومة التعليمية الجديدة منذ بدء الإعلان عنها، معقبًا: «نحن أكثر وزارة تحاورت مع الناس، وعقدنا مؤتمرات صحفية لشرح المنظومة الجديدة».



وأشار إلى أن الوزارة تسابق الزمن لتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب في مرحلة الثانوية ومرحلة ورياض الأطفال، متابعا: «نشهد ثورة على الأرض، وطبعنا كتب لم تشهدها مصر من قبل، ودليل لكل معلم حول الطرق الجديدة للتدريس، بالإضافة لتقديم خدمة تعليمية جديدة للأطفال».





