محافظ سوهاج يشدد على مسؤلي «الصحة» بتكثيف الحملات على وحدات الغسيل الكلوى بجميع المستشفيات

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، مسئولي مديرية الصحة بسوهاج والإدارات الصحية، بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على وحدات الغسيل الكلوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية بنطاق المحافظة، ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة من وزارة الصحة.

وأكد «المحافظ» على ضرورة توافر الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة بوحدات الغسيل الكلوى، وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وانضباط الأطباء وفرق التمريض والتزامهم بالنوبتجيات المقررة لهم، مشددًا على أنه لا تهاون في صحة المواطنين.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى سوهاج الجامعي تبلغ 46 ماكينة لخدمة 200 مريض بصفة دائمة، منها 20 ماكينة للمترددين الخالين من أي إصابات فيروسية بالغسيل الكلوى، و20 ماكينة للمصابين بـ«فيروس سي» ، و6 ماكينات للمصابين بـ«فيروس بي».

وأضاف، أن المستشفى تجري 20 جلسة طوارئ يوميًا طوال أيام الأسبوع، كما توجد وحدة غسيل كلوى بقسم الأطفال، وتضم 12ماكينة، حيث تقدم خدماتها لما يقرب من 50 طفلاً.

وأوضحت رجاء حسين، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن عدد ماكينات الغسيل الكلوى الموجودة داخل المستشفيات العامة والمركزية التابعة لمديرية الصحة، بلغت 312 ماكينة تقدم الخدمة الطبية إلى 1403 مريض على مستوى المحافظة، و26 ماكينة بمستشفى سوهاج التعليمى لخدمة 96 مريض، بالإضافة إلى 42 ماكينة غسيل كلوى بالمستشفيات الخاصة، مؤكدة أنه يتم إجراء الصيانة الدورية لجميع الماكينات ومحطات تنقية المياه الموجودة بتلك الوحدات.