حريق هائل يلتهم فدانا بمزرعة موالح تابعة لمركز البحوث الزراعية بسوهاج

نشب اليوم حريق هائل بمزرعة موالح تابعة لمركز البحوث الزراعية بجزيرة شندويل بسوهاج، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بنشوب حريق بمزرعة بناحية القرامطة.



وانتقل مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية ورئيس مباحث المديرية وقوات إدارة الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وبعمل التحريات تبين نشوب حريق بمخلفات الأشجار وامتد لبعض الأشجار بمزرعة موالح بمساحة فدان (تابعة لمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة) مؤجرة للمدعو أحمد ممدوح محمود عبد الله (27 عاما) حاصل على دبلوم تجارة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده والتبريد دون حدوث إصابات.



وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى مصدر حراري، وأضاف باحتراق بعض الأشجار بالمزرعة ونفى الشبهة الجنائية.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وتولت النيابة التحقيق التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتعيين خدمات بالمزرعة من إدارة الحماية المدنية.