قصف جوي يستهدف ثلاثة مواقع غرب سوريا

تعرضت ثلاثة مواقع في مدينة اللاذقية على الساحل السوري غربي البلاد لقصف جوي، مساء اليوم الاثنين، و أشار مصدر سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها صواريخ "يعتقد أنها إسرائيلية".

وقالت مصادر سورية في اللاذقية، إن ثلاثة مواقع تعرضت لقصف جوي، وهى محطة الغاز على مدخل مدينة اللاذقية الشرقي، ومؤسسة تقنية قرب منطقة سامية شرقي مدينة اللاذقية، إضافة إلى مركز البحوث العلمية قرب جامعة تشرين على أطراف مدنية اللاذقية.

وأكدت المصادر أن المضادات الجوية السورية استمرت بالتصدي للصواريخ لمدة تزيد على 20 دقيقة وأصابت الكثير من الصواريخ المعادية.

وأضافت المصادر أن عشرات من سيارات الإسعاف والإطفاء اتجهت إلى المواقع المستهدفة والعمل على إخماد الحريق الضخم في محطة الغاز".

ومن ناحية أخرى، قال سكان في مدينة اللاذقية لـ(د.ب.أ) إن "حريقاَ ضخماً جداً اندلع قرب بلدة سقوبين شرق مدينة اللاذقية وأن العشرات من سيارات الإسعاف والإطفاء اتجهت إلى مكان الحريق".

وكانت مصادر محلية في اللاذقية قد قالت لـ(د.ب.أ) إنه تم سماع عدة انفجارات ضخمة جداً قرب المدينة، وأن أصوات مضادات أرضية تدوى في محيطها.

ويأتي القصف بعد مرور يومين على إعلان مصدر عسكري سوري أن قوات الدفاع الجوي السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على مطار دمشق الدولي، وأسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية.