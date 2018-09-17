عاصي الحلاني يوجه رسائل شديدة اللهجة للحكومة اللبنانية

يتبع ١ - بين التعطيل والتطنيش والتأليف والتلفيف العالم رح تموت بدا رغيفففف من فرن ابو عفيف .. والمشكلة ما عاد في لا كبير ولا صغير وكيف بدو هالبلد يقوم من البير والعتم الطويل.. لأن الكهربا يوم معنا ويومين علينا والمحارق رح تحرق ايدينا او منحرق زبالة بالشارع.. — Assi El Hallani (@assihallani) September 16, 2018

٢ ضعتوا وضيعتونا كنا ناطرين الحكومة الحكومة راحت ولحكومة رجعت ولهق ما في حكومة تهتملي بهمومي الهيئة صارت مرحومة.. وكيف بدو هالبلد يمشي اذا كل شعب هالبلد مضروب ومكرسح متل هالبلد مش عم يقدر يوقف ويمشي.. لازم تسرعوا اذا صار في عنا حكومة وجبنا فيول واجت الكهربا بدكن مين يقدر يزقف — Assi El Hallani (@assihallani) September 16, 2018

٣ يوقف ويزقفلكم ما الكل مكرسح .. حيرتونا وجننتونا والعنتو الجابونا يوم مصالحين ويوم زعلانين انتو مين ومن وين جاين وكيف مركبين حتى وعتونا ونطرطونا وعالوعد يا كمون عيشتونا كل هالسنين..

ولك الله يساعدنا عليكم والله ياخد بايديكم ما انتو اصحاب البلد ولألكم عم ربي الولد حتى يعمل حارس — Assi El Hallani (@assihallani) September 16, 2018

وقال عاصي، عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: "بين التعطيل والتطنيش والتأليف والتلفيف العالم رح تموت. بدها رغيففف من فرن أبو عفيف، والمشكلة ما عاد في لا كبير ولا صغير وكيف بدو هالبلد يقوم من البير والعتم الطويل، لأن الكهربا يوم معنا ويومين علينا والمحارق رح تحرق أيدينا أو منحرق زبالة بالشارع".وأضاف، خلال سلسة تدوينات: "ضعتوا وضيعتونا كنا ناطرين الحكومة الحكومة راحت ولحكومة رجعت ولهق ما في حكومة تهتملي بهمومي الهيئة صارت مرحومة، وكيف بدو هالبلد يمشي اذا كل شعب هالبد مضروب ومكرسح متل هالبلد مش عم يقدر يوقف ويمشي، لازم تسرعوا اذا صار في عنا حكومة وجبنا فيول واجت الكهربة بدكن مين يقدر يزقف".وتابع الحلاني: "يوقف ويزقفلكم ما الكل مكرسح .. حيرتونا وجننتونا والعنتو الجابونا يوم مصالحين ويوم زعلانين أنتو مين ومن وين جاين وكيف مركبين حتى وعتونا ونطرطونا وعالوعد يا كمون عيشتونا كل هالسنين، ولك الله يساعدنا عليكم والله ياخد بأيديكم ما أنتو أصحاب البلد ولألكم عم ربي الولد حتى يعمل حارس".واختتم المطرب اللبناني: "ويالعٌن أبو المدارس ويمكن بشي رصاصة بيموت إذا بيدوبل عن وزير وكان سهيان وداعس.. لازم تنحل القصة ونحنا هلق بنصة لازم يمروق نص التاني حتى يصير عنا بلد.. أنا قلت النص التاني حتى يتأكدوا بعد مره ما حدا بيلغي التاني لأن الواحد صعب يصر تنين لبنان واحد مابيصير تنين".