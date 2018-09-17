قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إنه تم إغلاق الحجز في مشروع مدينة العلمين الجديدة بشكل مؤقت نظرًا لاكتمال العدد، مشيرًا إلى بدء إجراءات التعاقد على المرحلة الأولى من الوحدات السكنية الفاخرة المحجوزة في المشروع.



وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن وزارة الإسكان قامت بطرح 5 أبراج من أصل 12 برج في المشروع الذي يضم وحدات سكنية فاخرة تطل على البحر مباشرة، موضحًا أن سعر المتر يصل إلى 30 ألف جنيه نظرًا للتشطيبات الفاخرة والموقع المتميز.



وأضاف أن مساحة الوحدات السكنية تتراوح بين 90 مترًا إلى 300 متر، متابعًا أن سعر أصغر وحدة سكنية في مشروع الوحدات السكنية الفاخرة يصل لـ3 ملايين جنيه.



وتابع: «الوحدات السكنية الفاخرة تطل على موقع متميز جدًا في مدينة العلمين، ونستهدف القادرين والأغنياء وتم حجز جميع الوحدات المطروحة بالكامل، وسيتم طرح وحدات جديدة في الفترة المقبلة، والمشروع يتم تنفيذه ليناسب جميع الشرائح».



