تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية الزاوية الحمراء» لـ11 أكتوبر

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قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة بـ«خلية الزاوية الحمراء» التابعة لتنظيم القاعدة، لجلسة 11 أكتوبر المقبل، لطلب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم الذي طلب مناقشة المقدم محرر محضر التحريات محمد محيى الدين عبد السلام، وقدم الدفاع حافظة مستندات تضم خطابات بريدية موجهه للنائب العام ووزير الداخلية لثبوت القبض على أحد المتهمين قبل تاريخ محضر التحريات بشهرين.

والمتهمين في القضية هم: يحيى محمود عبد العليم يوسف، وهشام سالم سعيد سالم، ومحمود مصطفى جاد، وعبد الرحمن سيد جبريل، وخالد أحمد محمد مسعود وشهرته خالد تمساح.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية المقيدة برقم 1007 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، أنهم في غضون عام 2016 حتى 30 يناير 2018 أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين الأول والثاني والخامس بارتكاب جريمتين إرهابيتين واعدوا لتنفيذهما بأن خططوا لاستهداف حانوت لبيع الخمور بمنطقة الظاهر محافظة القاهرة بقصد تخريبه والاستيلاء على محتواه من أموال.

وكذلك استهداف أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء بقصد الاستيلاء على سلاحه الميرى وجمعوا عنهما المعلومات ووزعوا فيما بينهم ادوار الإمداد والتنفيذ، كما استخدموا موقع شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل بين أعضاء الجماعة الإرهابية بأن تواصلوا فيما بينهم عبر صفحات شخصية تحمل أسماء حركية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عبر شبكة المعلومات الدولية وتداولوا خلالها مطبوعات الكترونية لترسيخ أفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية.