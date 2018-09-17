رئيس الصين: نرغب في تقاسم الفرص التنموية للاقتصاد الرقمي مع الدول الأخرى

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده ترغب في تقاسم الفرص التنموية للاقتصاد الرقمي مع الدول الأخرى، داعيا إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية.

جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها الرئيس الصيني إلى المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي افتتح أعماله اليوم الاثنين في شنغهاي.

وقال الرئيس الصيني "إن الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي يشهد نموا قويا على الصعيد العالمي، ويعطي زخما جديدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويغير أنماط العمل والحياة بطريقه عميقة.. مشيرا إلى أنه لاغتنام الفرصة التنموية للذكاء الاصطناعي والتعامل مع القضايا الجديدة في المجالات التي تشمل القانون والأمن والتوظيف والأخلاق والحكم، فيجب تعميق النقاش حول سبل تعزيز التعاون على المستوى الدولي".

وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع الدول الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنمية بشكل مشترك، وحماية الأمن وتبادل النتائج، مؤكدا أهمية التعاون في مجال التكنولوجيا والتطبيقات وتبادل البيانات وغيرها من المجالات.

وينعقد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة خبراء وباحثين ورواد أعمال من حوالي 40 دولة ومنطقة حول العالم، إلى جانب أكثر من 200 شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.