شاركت الأميرة ميجان ميركل اليوم، الطهي مع نساء كن قد تجمعن في مطبخ مشترك، في مركز "منار للتراث الإسلامي" في غرب لندن؛ وذلك لإعداد الطعام الطازج لعائلاتهم وأصدقائهم وجيرانهم، بعد الحريق التهم مبنى الإسكان الاجتماعي الذي كانوا يعيشون فيه، والمكون من 24 طابقًا في غرب لندن في يونيو من العام الماضي.

وظهرت «ميجان» في الفيديو المصور، وهي تطبخ الطعام، وتلعب مع الأطفال، وتتشارك الحديث والضحك مع النساء.

وبحسبما ما نقلته «الجارديان» البريطانية، إن ميجان ميركل كانت تتردد على المطعم منذ يناير الماضي في زيارات خاصة، لدعم وتأسيس مشروع مجتمع الحب، وهو المطبخ الذي تتشارك فيه جميع النساء، وقالت في زيارتها الأولي «سألت النساء كيف يمكنني المساعدة وظللت أدور حول نفسي حتى وجدت نفسي أغسل الأرز لتحضيره قبل تناول الغداء».

المشروع الذي أطلقته النساء في العام الماضي يساعد في دعمه كتاب «معًا: كتابنا للطهي»، وهو يستخدم في توسيع نطاق المشروع، باحتوائه على 50 وصفة من مختلف مستخدمي المطبخ المشترك لمركز المنار للتراث الثقافي الإسلامي.

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