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بالفيديو.. تدريبات ليفربول الختامية لمواجهة سان جيرمان

محمود عيسي
نشر فى : الإثنين 17 سبتمبر 2018 - 8:12 م | آخر تحديث : الإثنين 17 سبتمبر 2018 - 8:14 م

واصل فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف بصفوفه محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، استعداداته الختامية للمباراة النارية التي ستجمعه غدً الثلاثاء، بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على ستاد "الأنفيلد رود"، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نشر مقطع فيديو لتدريبات الريدز التحضيرية لمواجهة النادي الباريسي، ظهر خلالها الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفر وهو يقود التدريبات في حضور جميع اللاعبين.

وتحمل مواجهة باريس وليفربول، تنافس ناري بين ثلاثي الخط الهجومي للفريقين، وينتظر عشاق كرة القدم، المباراة لرؤية ما سيقدمه ثلاثي سان جيرمان وهم كافاني ونيمار ومبابي، والثلاثي القاتل لليفر، فيرمينيو ومحمد صلاح وساديو ماني.

 

 

 


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