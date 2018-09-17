قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارته تعطى الأولوية لتوفير الغاز للقطاعات الاقتصادية المختلفة في السوق المحلية، والتى تم تدبير كافة احتياجاتها من الغاز خلال السنوات الأخيرة، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وبحسب أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، خلال أعمال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2017/2018، برئاسة الملا، فان الشركة قد حققت كشفين للغاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل، و16 كشفا بالدلتا الأرضية والصحراء الغربية، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات تنمية للغاز الطبيعى ووضعها على خريطة الإنتاج واستكمال مشروعين آخرين باستثمارات بلغت أكثر من 5.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 26 بئرا تنمويًا آخرين، بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً على مدار العام.

وأوضح البقلي، أن إجمالى الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعى، وصل إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميا، مشيراً إلى أن الشركة انتهت خلال العام المالي من تنفيذ أولى مراحل مشروع المسح السيزمى الإقليمى بمنطقة غرب البحر المتوسط، حيث نجحت تلك المرحلة فى جذب اهتمام العديد من شركات الاستكشاف الكبرى مثل أكسون موبيل ونوبل انرجى وتوتال وبى بى.

وتابع أنه يجرى حاليا تلقي العروض في المزايدة العالمية للبحث عن الغاز والبترول فى 16 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، والتي طرحتها الشركة فى مايو الماضى، ومن المقرر إغلاقها فى نهاية نوفمبر 2018.

وأضاف أنه تم توفير الغاز لكافة القطاعات الاقتصادية بالسوق المحلية بكميات بلغت 2.1 تريليون قدم مكعب على مدار العام، حيث تم زيادة كميات الغاز لمحطات الكهرباء والتوسعات الجديدة بها ليصل استهلاك هذا القطاع إلى 63% من الاستهلاك المحلى للغاز.

وبالنسبة لأعمال توصيل الغاز الطبيعى أوضح البقلى أنه تم توصيل الغاز إلى حوالى 600 ألف وحدة سكنية خلال العام الماضي، ليصل الإجمالى منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2018 إلى حوالى 8.8 مليون وحدة سكنية، منها مدن جديدة يدخلها الغاز لأول مرة.