«أوبرا القاهرة» تفتتح الموسم الفني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

قدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف الدكتورة إيمان مصطفى حفلا فنيا، مساء الأحد، على خشبة مسرح دار أوبرا سيد درويش بالإسكندرية من إخراج حازم طايل ومصاحبة بيانو جريج مارتن.



تضمن برنامج الحفلات مختارات من أشهر المسرحيات الغنائية والأغاني والدويتوهات العالمية منها تايتانيك، سواي، أنت قدري، النجوم، إنه مجرد قمر ورق، عندما أحببتك، دائما أسأل عنك، فى كل وقت أنظر إليك، كما أحبك، أشيائي المفضلة، وأشعر أنني جميلة، أداء نجوم فرقة أوبرا القاهرة الفنانين إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، منى رفلة، مصطفى محمد، رشا طلعت، جولي فيظي، وليد كريم، هشام الجندى، جاكلين رفيق، نسرين رشدي، عزت غانم، تامر توفيق، إبراهيم ناجي وليلى إبراهيم.



فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964، وقدمت العديد من اشهر الأوبرات العالمية ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضائها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.