المصري يرد على تبرع تركي آل الشيخ في بيان رسمي

أعرب سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادى المصري، عن تقدير مجلس الإدارة والجماهير، لمبادرة تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكى السعودى ورئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، والتي تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام بتبرعه بمبلغ نصف مليون جنيه للاعبى الفريق البورسعيدي، عقب فوزه على اتحاد العاصمة الجزائرى1-0، أمس الأحد، في ذهاب دور الثمانية لكأس الكونفدرالية.

وأضاف رئيس المصرى، فى بيان عبر الموقع الرسمى للنادى، أن قيم ومبادئ النادى تفرض عليه عدم قبول هذه المبادرة الكريمة مع الترحيب في الوقت ذاته بتركى آل الشيخ مستثمراً في الأندية المصرية بصفة عامة وبفريق المصرى بصفة خاصة.

ورفض مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية، التبرع الذي تقدم به آل الشيخ، بقيمة 500 ألف جنيه للاعبي الفريق بعد الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري. (طالع التفاصيل)