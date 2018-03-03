المصري يستقر على مقر إقامته فى سطيف

أنهى وليد بدر المدير الإداري للنادى المصري اجراءات حجز مقر اقامة بعثة المصري بأحد فنادق مدينة سطيف الجزائرية،استعدادا لملاقاة اتحاد العاصمة الجزائرى في المباراة المقرر اقامتها الأحد المقبل ٢٣ سبتمبر الجارى على ستاد الثامن من مايو في اياب دور ربع النهائى من كأس الاتحاد الافريقي الكونفيدرالية في نسختها الخامسة عشر.

كان وليد بدر قد تفقد عدد من الفنادق بمدينة سطيف قبل أن يستقر في النهاية علي أحد الفنادق وذلك بعد التنسيق والمتابعة مع ابراهيم حسن مدير جهاز الكرة نظرا لاقتراب الفندق من ملاعب التدريب المقترحة من قبل الجانب الجزائرى وكذلك لتميزه بوجود كافة الخدمات التى يتطلبها الفريق مثل صالة الجيمانزيوم والنادى الصحى وقاعات المحاضرات وقاعات المطاعم العديدة التي تتيح للفريق قدرا كبيرا من الخصوصية .