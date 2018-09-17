«يد واحدة ضد التطرف» في ثقافة جنوب سيناء لمواجهة الإرهاب

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء، فعاليات ثقافية وفنية متنوع بدأت بمحاضرة ثقافية، بعنوان «يد واحدة ضد التطرف»، بمكتبة الطفل ببيت ثقافة أبورديس، حاضر فيها الشيخ السيد محمد سلامة، أمام وخطيب بمديرية الأوقاف، بحضور المحاسب بهجت سلطان نائب رئيس المدينة.

تناولت الندوة، كيفية مواجهة الإرهاب من خلال التكاتف واليد الواحدة للمجتمع، مؤكدًا على أن الإرهاب ومحصلة ونتاج التطرف الفكري والذي يُعد العدو الأول للإنسانية.

واختتمت الفعاليات من بيت ثقافة سانت كاترين بورشة رسوم الأطفال بعنوان «رسم حر»، بمكتبة الطفل، استهدفت الورشة الشريحة العمرية من 8 سنوات إلى 15 عامًا، بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية، من خلال تصميم رسومات فنية بسيطة، تعبر عن الطبيعة السيناوية الخلابة باستخدام ورق الكانسون، وألوان الخشب، والفلوماستر، وأقلام الرصاص.