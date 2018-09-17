منى محرز عن رفض المربين تطعيم المواشي: «يرفضوا توضيح العدد خوفا من الحسد»

وتنفى فرض ضرائب على المواشي مطالبة المربين بالمشاركة في حصر الأعداد لتوفير الأمصال

نفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ما تردد بشأن فرض ضرائب على رؤس المواشي بالمحافظات، موضحة أن بعض المربين لا توضح العدد الحقيقي من المواشي أثناء التطعيم ضد الحمى القلعية خوفًا من الحسد أو دفع الضرائب.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، إن عدم التحصينضد الحمى القلعية يؤدي إلى نفوق العجول الصغار ونقص الإنتاجية فى الأمهات، مشيرة إلى انخفاض نسب الإصابة بالحمى القلعية في محافظات مصر؛ نتيجة للحملات المستمرة لتطعيم المواشي.

وأكدت على إلغاء إجازات جميع الأطباء البيطريين، فضلا عن توفير 5 مليون جرعة أعلى من الأعداد المتوقعة استعدادا لتطعيم المواشي في جميع المحافظات.

وتابعت أنه سيتم تسليم سنون أبر التطعيم؛ لضمان الإجراءات الوقائية لتحصين الماشية والحفاظ على سلامتها بالإضافة إلى توفير تطعيمات منزلية لتشجيع المربين على تطيعم المواشي.

وعلقت على صورة الطبيبة البيطرية التى ذهبت لتطعيم المواشي على عربة كارو في احد المحافظات، قائلًا: «الحملات الطبية تقوم بدورها على أكمل وجه وأوجه الشكر لكل الاطباء، وننسق مع المحليات لتسهيل نقل الأطباء البيطرين للقيام بدورهم، تحت إشراف لجان المتابعة بكل المحافظات».